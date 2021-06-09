09 Июня 2021
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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга назвали российские и зарубежные направления, доступные этим летом

В екатеринбургском аэропорту Кольцово этим летом будут доступны более 80 российских и зарубежных направлений.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, в настоящее время восемь авиакомпаний выполняют рейсы в Сочи, семь - в Анапу, а еще пять авиаперевозчиков готовы доставить пассажиров в Симферополь. Кроме этого, в середине июня сразу две новые авиакомпании - Red Wings и "Аэрофлот" - планируют начать полеты в Геленджик. В мае и июне рейсы на черноморский курорт из Кольцово выполняют "Уральские авиалинии". Ожидается, что с приходом на маршрут новых перевозчиков частота полетов в Геленджик увеличится до двух раз в день.

Также востребованными у уральцев остаются Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Минеральные Воды - в мае пассажиропоток на большинстве этих направлений вырос более чем в два раза к 2019 году. Улететь в Северную столицу из Екатеринбурга можно до восьми раз в день, в столицу Татарстана доступны рейсы восемь раз в неделю, а к Балтийскому морю можно отправиться на одном из четырех рейсов в неделю.

Санкт-Петербург, река Нева(2019)|Фото: Накануне.RU

С 30 июня добавятся рейсы в Минеральные Воды - Red Wings планирует начать полеты в Ставропольский край по средам и субботам. С их открытием рейсы в Минводы станут ежедневными, а по субботам будут выполняться два рейса.

Кроме этого, несмотря на действующие из-за коронавируса ограничения, летом уральцам доступен ряд зарубежных направлений: Каир, Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Ереван, Ларнака, Минск и другие. На популярные туристические маршруты придут новые авиакомпании - уже с 14 июня рейсы в Ереван, помимо "Уральских авиалиний" и Nordwind, начнет выполнять "Аэрофлот", полеты запланированы дважды в неделю.

Еще два новых перевозчика - S7 Airlines и "Победа" - планируют запустить рейсы в Ларнаку. С 15 июня "Победа" начнет полеты на Кипр на самолете Boeing 737, а с 17 июня S7 Airlines планирует открыть рейс на Airbus A320. Продолжительность полета составит около пяти часов.

Напомним, недавно стало известно, что россияне заплатили за отмененные туры в Турцию 30 млрд рублей.

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Теги: Кольцово, направления, аэропорт, Екатеринбург



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