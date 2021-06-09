В Петербурге сотрудника ФСБ, снявшего из служебного кабинета погром на парковке, могут уволить

Стали известны подробности погрома, произошедшего на днях на служебной стоянке питерско-ленинградского управления Федеральной службы безопасности России.

Рунет облетели кадры, снятые из окна здания, которому принадлежит парковка: буйный мужчина ходит по парковке с топором и бьет по капотам роскошных припаркованных автомобилей. В момент приближения охраны он без сопротивления ложится на землю, его уводят. Позже выяснилось, что нарушитель, прозванный "Раскольниковым", был доставлен в психбольницу, и это для него, как оказалось, не в новинку.

Но у истории были и другие последствия. По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, проблемы возникли у мужчины, снимавшего "Раскольникова". Канал пишет, что это является нарушением всех инструкций – съемка из служебного кабинета и распространение видео.

Управление собственной безопасности службы, якобы, в течение суток вычислило оператора. Когда к нему пришли, чтобы проверить телефон на предмет исходника видео, сотрудник ФСБ попытался привлечь к решению вопроса отца – экс-начальника одного из подразделений управления.

В итоге телефон мужчины все-таки осмотрели. Выяснилось, что снимал он не из праздного интереса: одна из машин, раскуроченных вандалом, принадлежит оператору. И это, конечно, не "Жигули", а BMW X5.

"Когда об этом доложили начальнику УФСБ, тот был категоричен - увольнение. Звонки и просьбы отца оператора не подействовали. Последний в сердцах грозится апеллировать к одному из высших руководителей всего ФСБ, имеющего питерские корни. Но никто не верит, что за проштрафившегося сотрудника заступятся из Москвы, скорее, наоборот", - пишет Telegram-канал. Также канал утверждает, что парковочное место у здания управления ФСБ досталось "оператору" "в наследство" от отца, когда тот покинул службу.