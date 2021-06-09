В Прикамье чиновникам грозит срок за гибель в огне троих детей и взрослого

Следователи нашли вину сотрудников администрации Юго-Камского сельского поселения в пожаре, в котором погибли четыре человека, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении СКР.

По данным следствием, часть помещений жилого дома, где вспыхнул огонь, находилась в собственности администрации Юго-Камского сельского поселения. Её сотрудники должны были содержать вверенное имущество. Несмотря на это, передав квартиры по договорам социального найма гражданам, сотрудники администрации пренебрегли этой нормой закона. В итоге жильцы использовали помещение дощаного пристроя не по назначению, в нарушение требований пожарной безопасности, что повлекло возгорание дома и гибель людей. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Кто именно является его фигурантом или фигурантами, не уточняется.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 7 июня. Во время тушения возгорания были обнаружены тела мужчины 1953 г.р., девочки 2014 г.р. и двух мальчиков 2009 и 2014 г.р. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Несмотря на это, судебно-медицинская экспертиза, проведенная на месте, показала, что погибшие не являются жертвами насильственного преступления.