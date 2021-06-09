В Челябинске после гибели ребенка от удара таком уголовное дело завели на главного энергетика ЖК

В Челябинске главному энергетику жилищного комплекса предъявлено обвинение в причинение смерти по неосторожности 10-летнему мальчику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, тело ребенка с признаками поражения электрическим током обнаружили вечером 6 июня на территории одного из жилищных комплексов города. По предварительным данным, мальчик взялся руками за оголенный провод лежащий на земле.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил безопасность эксплуатации электроустановок находящихся на территории подконтрольного ему жилого комплекса, что привело к гибели ребенка.

Мужчина вину признал.