Запуск трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму перенесли на сентябрь

09 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Северная дамба, прокладка трамвайных путей (2017) | Фото: администрация Перми

Запуск трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму перенесли на сентябрь

Жителям Екатеринбурга и Верхней Пышмы придется еще немного подождать, чтобы ездить друг к другу в гости на трамваях. Как рассказал первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский в эфире местного телеканала, проезд и эксплуатация линии запланированы на сентябрь, а войти в режим регулярных маршрутов получится только к концу текущего года.

Помимо этого, на данный момент с УГМК обсуждается строительство отдельного депо в Верхней Пышме, чтобы в дальнейшем продлить трамвайные линии до Среднеуральска.

Напомним, что концессионное соглашение о создании трамвайной линии "Верхняя Пышма - Екатеринбург" было подписано 20 мая. Документ был заключен в присутствии губернатора Евгения Куйвашева и генерального директора "Трансмашхолдинга" Кирилла Липы.

Объем инвестиций в проект составит порядка 1,9 млрд рублей. Предполагается, что время пути между Екатеринбургом и Верхней Пышмой на трамвае составит 20-30 минут, а в сутки этим маршрутом будут пользоваться 11 тысяч человек. Строительство будет вестись за счет инвестора с привлечением средств госкорпорации ВЭБ.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: трамвай, Екатеринбург, Верхняя Пышма



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети