Запуск трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму перенесли на сентябрь

Жителям Екатеринбурга и Верхней Пышмы придется еще немного подождать, чтобы ездить друг к другу в гости на трамваях. Как рассказал первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский в эфире местного телеканала, проезд и эксплуатация линии запланированы на сентябрь, а войти в режим регулярных маршрутов получится только к концу текущего года.

Помимо этого, на данный момент с УГМК обсуждается строительство отдельного депо в Верхней Пышме, чтобы в дальнейшем продлить трамвайные линии до Среднеуральска.

Напомним, что концессионное соглашение о создании трамвайной линии "Верхняя Пышма - Екатеринбург" было подписано 20 мая. Документ был заключен в присутствии губернатора Евгения Куйвашева и генерального директора "Трансмашхолдинга" Кирилла Липы.

Объем инвестиций в проект составит порядка 1,9 млрд рублей. Предполагается, что время пути между Екатеринбургом и Верхней Пышмой на трамвае составит 20-30 минут, а в сутки этим маршрутом будут пользоваться 11 тысяч человек. Строительство будет вестись за счет инвестора с привлечением средств госкорпорации ВЭБ.