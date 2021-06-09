09 Июня 2021
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Общество За рубежом
египет шарм-эль-шейх (2011) | Фото: Накануне.ru

СМИ: Россия откроет авиасообщение с Египтом в начале июля

Российские авиакомпании ожидают возобновления авиасообщения с египетскими курортами в начале июля. Такие сроки назвал источник "Интерфакса".

Уточняется, что предполагается возобновление сначала прямого регулярного, а позднее и чартерного авиасообщения с аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха.

По словам источника, власти России и Египта уже подписали все соответствующие документы, регламентирующие полеты между государствами.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва заинтересована в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта, полеты чартерных рейсов из РФ в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время. Точные сроки при этом не назывались.

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Теги: египет, курорты, авиасообщение



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