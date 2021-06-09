СМИ: Россия откроет авиасообщение с Египтом в начале июля

Российские авиакомпании ожидают возобновления авиасообщения с египетскими курортами в начале июля. Такие сроки назвал источник "Интерфакса".

Уточняется, что предполагается возобновление сначала прямого регулярного, а позднее и чартерного авиасообщения с аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха.

По словам источника, власти России и Египта уже подписали все соответствующие документы, регламентирующие полеты между государствами.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва заинтересована в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта, полеты чартерных рейсов из РФ в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время. Точные сроки при этом не назывались.