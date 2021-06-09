09 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Поиски пропавшей в Екатеринбурге жительницы Березовского завершены

В Екатеринбурге прекращены поиски жительницы Березовского, которая приехала в уральскую столицу и исчезла.

Напомним, разыскивалась 35-летняя Александра Иньшина. С 6 июня ее местонахождение оставалось неизвестным. С собой у женщины была только дамская сумка.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", поиски Александры завершены. Причину в отряде раскрывать не стали. О том, что женщина найдена живой, данных нет.

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

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Теги: Березовский, розыск, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 09.06.2021 12:20 Мск Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пропавшей жительницы Березовского


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