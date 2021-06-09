Поиски пропавшей в Екатеринбурге жительницы Березовского завершены

В Екатеринбурге прекращены поиски жительницы Березовского, которая приехала в уральскую столицу и исчезла.

Напомним, разыскивалась 35-летняя Александра Иньшина. С 6 июня ее местонахождение оставалось неизвестным. С собой у женщины была только дамская сумка.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", поиски Александры завершены. Причину в отряде раскрывать не стали. О том, что женщина найдена живой, данных нет.

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.