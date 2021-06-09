В пожаре в реанимации рязанской больницы им. Семашко погибли три пациента

В Рязани из-за пожара в Областной клинической больнице им. Семашко погибли три человека, пострадало 11. По данным регионального правительства, девять человек было спасено, персонал и пожарные эвакуировали из горящего здания 37 человек.

Сообщение о пожаре поступило в 3:36 ночи. По предварительной информации, возгорание началось в реанимационном отделении. К 4 утра пожар удалось локализовать, в 4:19 – полностью ликвидировать.

"На месте происшествия работает врио начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков, заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. Всего в ликвидации пожара и его последствий участвует 60 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 14 единиц техники. Причина пожара и ущерб уточняется", - говорится в сообщении правительства.

Прилуцкий сообщил журналистам, что погибшие находились в реанимационном отделении, у них были осложнения на фоне коронавируса.

В тяжелом состоянии находится медсестра, она получила ожог 75% тела. Среди пациентов пострадавших в тяжелом состоянии нет.

На месте происшествия уже работают следователи СКР, начата проверка, о возбуждении уголовного дела пока не сообщается.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что в числе версий пожара рассматриваются неисправность проводки и замыкание оборудования. Telegram-канал "112" пишет: "Предварительно, причина пожара – короткое замыкание, после которого в процедурном кабинете загорелся перевязочный материал и пластиковые емкости. У всех диагностировано отравление продуктами горения".

Также предварительно известно, что пожарная сигнализация сработала в штатном режиме.