Макрон заявил, что не испугался, когда неизвестный мужчина ударил его по лицу

Эммануэль Макрон прокомментировал нападение на него в департаменте Дром на юго-востоке Франции. Напомним, когда президент подошел поприветствовать толпу горожан, неизвестный мужчина ударил главу государства по лицу. Больше он ничего сделать не успел – атаковавшего скрутила охрана Макрона, а лидер Франции отделался легким испугом.

Таким легким, что, по словам самого Макрона, которые приводят французские СМИ, он не собирается отказываться от встреч с гражданами и рассматривает нападение как "единичный случай".

"Мы не должны позволять агрессивно настроенным людям брать верх над желанием общаться. Не должно быть насилия, ненависти ни в словах, ни в действиях. В противном случае под угрозой окажется сама демократия", - заявил Макрон.

Между тем, Reuters сообщил, что напавший на Макрона мужчина кричал "à bas la Macronie" ("Долой макронизм"), а также "Montjoie Saint Denis" ("Монжуа Сен-Дени") – боевой клич французских рыцарей в средневековье.