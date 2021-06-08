В Мытищах ловят медведя среднего размера, сбежавшего из гольф-клуба

В подмосковных Мытищах ЧП – из местного гольф-клуба сбежал медведь "среднего размера" (так животное охарактеризовал источник РИА Новости в экстренных службах).

К поискам медведя уже подключились полиция и сотрудники ближайших охотохозяйств, но пока их усилия тщетны. В сети появилось видео с камер наблюдения, на которых животное бодро движется по асфальтовой дороге.

Напомним, депутаты Госдумы сейчас готовятся внести законопроект, который запретит владельцам непрофильных заведений содержать диких животных – за нарушения им могут быть выписаны штрафы.