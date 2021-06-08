Суд отклонил иск общественницы Баранец к Оксане Пушкиной из-за сериала "Чики"

Тверской суд Москвы отклонил иск общественной активистки Ольги Баранец к журналистке и депутату Госдумы Оксане Пушкиной.

Конфликт начался после того, как Пушкина высказалась о комментариях Баранец в адрес сериала "Чики". Общественница усмотрела в фильме пропаганду феминизма и нетрадиционных сексуальных отношений, по поводу чего написала обращение в Роскомнадзор, передает РБК.

Баранец сочла, что Пушкина "порочит ее честь и достоинство", и потребовала выплаты компенсации в миллион рублей.