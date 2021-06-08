09 Июня 2021
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Общество В России
Оксана Пушкина (2013) | Фото:

Суд отклонил иск общественницы Баранец к Оксане Пушкиной из-за сериала "Чики"

Тверской суд Москвы отклонил иск общественной активистки Ольги Баранец к журналистке и депутату Госдумы Оксане Пушкиной.

Конфликт начался после того, как Пушкина высказалась о комментариях Баранец в адрес сериала "Чики". Общественница усмотрела в фильме пропаганду феминизма и нетрадиционных сексуальных отношений, по поводу чего написала обращение в Роскомнадзор, передает РБК.

Баранец сочла, что Пушкина "порочит ее честь и достоинство", и потребовала выплаты компенсации в миллион рублей.

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Теги: ольга баранец, оксана пушкина, суд, чики



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