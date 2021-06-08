Роскомнадзор проверит музыкальную премию с Киркоровым и Даней Милохиным на гей-пропаганду

Роскомнадзор проверит контент музыкальной премии МУЗ-ТВ, прошедшей в минувшие выходные, на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних.

По данным Daily Storm, внимание надзорного органа привлекли сразу несколько персонажей, появившихся на премии. Это и переодетый наполовину мальчиком – наполовину девочкой тиктокер Даня Милохин, и блогер Игорь Синяк в женском платье, и Филипп Киркоров и экс-бойфренд Бузовой Дава, которые изображали молодоженов в сопровождении свиты полуголых качков.

В ведомстве напомнили, что контент с пропагандой можно показывать в эфире только после 23 часов и при маркировке 18+.

"Следует также отметить, что на афишах премии организаторами указан знак информационной продукции "6+". В данном случае, полагаем, следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства РФ. Однако проведение такого рода государственного контроля не входит в полномочия Роскомнадзора", — добавили в пресс-службе РКН.