В Петербурге в ковидный вновь перепрофилирован Госпиталь ветеранов войн

Не прошло и недели после закрытия Петербургского международного экономического форума, а в северной столице уже вновь возобновляют прием коронавирусных больных основные корпуса Госпиталя ветеранов войн.

С 11 июня, по распоряжению комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга плановые госпитализации будут приостановлены, сообщили в пресс-службе госпиталя.

"Врачи и медицинские работники, которые возобновят прием пациентов с COVID-19, работали в первую и во вторую волну пандемии, и сейчас готовы к работе", - сообщили в медучреждении.

"В отдельном многопрофильном лечебно-диагностическом корпусе-трансформере на Народной улице остается около 10% свободных мест. Он рассчитан на 403 инфекционные койки. Из корпуса есть переход в другие здания госпиталя, оборудованы санитарные шлюзы и пропускники. В корпусе-трансформере имеется отдельная ПЦР-лаборатория, КТ и УЗИ диагностика", - добавили в госпитале.

Тем временем временный инфекционный госпиталь на базе выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге (5 и 7 павильоны), куда госпитализируют пациентов с более легкой формой вируса, продолжает работу и готов принимать заболевших.

В понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что по итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19.