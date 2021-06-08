09 Июня 2021
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Форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. (2021) | Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Она умеет шокировать": Зеленскому понравилась "националистическая" форма украинских футболистов

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фото с новой формой национальной сборной по футболу, в которой команда будет выступать на стартующем Евро-2020. Экипировка уже вызвала скандал: на футболках изображены контуры Украины с Крымом, а также на ней имеется националистический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Зеленского это не смущает, как, впрочем, и УЕФА – организация не нашла ничего зазорного в дизайне.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней - несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна - единственная и неделимая. Крым - это Украина", - написал президент.

Высказывание главы соседнего государства тут же прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова: "А мы всё слова подбирали. Правильно. Особенную  и шокирующую форму пошили для украинских футболистов".

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Теги: владимир зеленский, мария захарова, сборная украины, евро-2020, спортивная форма, футболка



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