Она умеет шокировать": Зеленскому понравилась "националистическая" форма украинских футболистов

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фото с новой формой национальной сборной по футболу, в которой команда будет выступать на стартующем Евро-2020. Экипировка уже вызвала скандал: на футболках изображены контуры Украины с Крымом, а также на ней имеется националистический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Зеленского это не смущает, как, впрочем, и УЕФА – организация не нашла ничего зазорного в дизайне.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней - несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна - единственная и неделимая. Крым - это Украина", - написал президент.

Высказывание главы соседнего государства тут же прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова: "А мы всё слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов".