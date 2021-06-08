09 Июня 2021
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Общество В России
Юлия Волкова (2017) | Фото:instagram.com/official_juliavolkova

Собчак затроллила экс-"татушку" Юлю Волкову, проигравшую праймериз "Единой России"

Ксения Собчак выставила не в лучшем свете экс-солистку группы "Тату" Юлию Волкову.
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Телеведущая опубликовала интервью с обеими бывшими участницами популярного в 90-е дуэта. Но в сети широкое распространение получил провокационный эпизод, в котором Собчак интересуется у Волковой отношением к партии "Единая Россия". Передача была снята еще до подведения итогов праймериз "ЕР", которые Волкова проиграла в Ивановской области.

И до интервью с Собчак многие высмеивали Волкову за странное решение попробовать себя в политике – сфере, которая, судя по всему, максимально далека для Юлии. В интервью же известной журналистке артистка призналась, что не знакома с такой громкой законодательной инициативой "Единой России" как "закон Димы Яковлева" (запрещает иностранцам усыновлять детей из России).

Собчак же, поняв, что Волкова не знает суть закона (в чем, собственно, девушка и призналась), начала троллить певицу: сказала, что это закон, запрещающий играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть.

Волкова приняла ложь телеведущей за чистую монету и искренне призналась, что такой закон она поддержала бы.

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Теги: ксения собчак, юлия волкова, закон димы яковлева



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