09 Июня 2021
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скелет, останки (2019) | Фото:СУ СК России по Курганской области

В Ленобласти коммерсанты перекопали массовое захоронение солдат временно Великой Отечественной

В Ленобласти Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как на территории мясокомбината "Тосненский" во время земельных работ коммерсанты обнаружили человеческие останки – массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. ООО "Эврика", проводившее работы, их не остановило, а начало вывозить землю с останками.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч.2 ст.243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

"Располагая информацией об утерянном захоронении воинов Красной армии, погибших при защите отечества, действуя группой лиц, продолжили земляные работы с последующим вывозом грунта, в котором находятся непогребенные останки. Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений", - говорится в сообщении СКР.

Прокуратура, в свою очередь, оценивает действие местных властей – администрации Тельмановского сельского поселения. В руководстве поселка, узнав о находках во время земляных работ, "не предприняли меры по организации перезахоронения непогребенных останков погибших".

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Теги: массовое захоронение, мясокомбинат, уголовное дело



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