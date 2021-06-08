Эммануэлю Макрону отвесили пощечину во время турне по провинциям Франции

Французский президент Эммануэль Макрон схлопотал пощечину на встрече с жителями городка Тэн-л'Эрмитаж в департаменте Дром на юго-востоке страны.

Инцидент произошел сегодня около полудня, когда Макрон, совершающий большое турне по стране, подошел к встречавшей его толпе. Люди стояли за ограждением, но глава государства подошел очень близко к толпе, кому-то попытался пожать руку и в это время некий мужчина в маске ударил его по лицу. Охрана тут же подхватила Макрона и потащила подальше от атаковавшего, которого уже скручивали другие члены охраны.

Вскоре после инцидента префектура городка сообщила об аресте двух человек, но деталей не раскрыла.