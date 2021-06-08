09 Июня 2021
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Происшествия За рубежом
Мужчина отвесил пощечину французскому президенту Эммануэлю Макрону. (2021) | Фото: France 24

Эммануэлю Макрону отвесили пощечину во время турне по провинциям Франции

Французский президент Эммануэль Макрон схлопотал пощечину на встрече с жителями городка Тэн-л'Эрмитаж в департаменте Дром на юго-востоке страны.

Инцидент произошел сегодня около полудня, когда Макрон, совершающий большое турне по стране, подошел к встречавшей его толпе. Люди стояли за ограждением, но глава государства подошел очень близко к толпе, кому-то попытался пожать руку и в это время некий мужчина в маске ударил его по лицу. Охрана тут же подхватила Макрона и потащила подальше от атаковавшего, которого уже скручивали другие члены охраны.

Вскоре после инцидента префектура городка сообщила об аресте двух человек, но деталей не раскрыла.

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Теги: эммануэль макрон, пощечина, нападение



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