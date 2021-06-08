Пашинян предложил Алиеву сына в обмен на всех пленных

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана обменять своего сына на всех пленных. Ранее экс-президент Армении и оппонент и.о. премьер-министра Серж Саргсян предложил Пашиняну совершить такой обмен – сын в обмен на 20-25 солдат, удерживаемых азербайджанской стороной.

"Тебе (Сержу Саргсяну – прим. ред.), как официальному сутенеру многих лет и специалисту по траффикингу, говорю – согласен. И говорю Алиеву официально – предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально. Сержик и Робик (Роберт Кочарян, экс-президент Армении – прим. ред.), как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу. Если заработаете на этом несколько тысяч долларов, то вашему корыту это будет как раз к месту", - цитирует Пашиняна "Sputnik Армения"

Пашинян добавил, что это не эмоции, а официальное заявление, а от оппонентов он ждет официального ответа.