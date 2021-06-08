08 Июня 2021
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Общество Челябинская область
обрушение, стена, дом, (2021) | Фото: администрация Челябинска

В Челябинске снесут дом, где обрушилась стена

В Челябинске дом, где сегодня обрушилась стена, признали аварийным. Принято решение о его сносе.

"Межведомственной комиссии города Челябинска принято решение о признании многоквартирного дома № 18 по улице Кронштадтской аварийным и подлежащим сносу", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Напомним, обрушение произошло в доме №18 по улице Кронштадтской. По словам очевидцев, жильцов дома расселили в конце мая, поэтому в момент обрушения в здании никого не был. В администрации Челябинска эту информацию подтвердили. 26 мая в момент проведения ремонтных работ произошло отслоение штукатурного слоя фасада цокольного этажа дома, все работы были приостановлены. В целях обеспечения безопасности жителей, доступ в дом был ограничен, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд.

В настоящий момент прорабатывается вопрос о расселении граждан в соответствии с действующим законодательством.

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Теги: обрушение, стена, дом, администрация Челябинска,



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