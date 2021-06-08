08 Июня 2021
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лесные пожары в Тюменской области (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области с завтрашнего дня снимают режим ЧС в лесах

В Тюменской области с завтрашнего дня снимают режим ЧС в лесах регионального значения. Соответствующее постановление подписал сегодня глава региона Александр Моор, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

На территориях, где обстановка остается напряженной, будет введен режим повышенной готовности. В частности, речь идет о Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском, Ярковском, Тобольском и Уватском муниципальных районах. Посещение лесов в указанных территориях остается под запретом. Режим ЧС в лесах муниципального характера сохраняется на территории Вагайского района. Органам власти и уполномоченным организациям необходимо организовать патрулирование, в том числе с привлечением пожарной охраны, волонтеров и добровольцев.

"Ситуация с пожарами в регионе стабилизировалась. Несмотря на тяжелейшие погодные условия, которые способствовали распространению пожаров. Благодаря принятым мерам нам в целом удалось пройти этот период. Мы правильно привлекли дополнительные силы и средства для тушения пожаров, в том числе авиацию", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что с начала пожароопасного сезона в Тюменской области возбуждено 645 административных дел за нарушение противопожарного режима. Сумма 579 назначенных штрафов составляет 6 млн. 193 тыс. 600 руб.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) -- режим ЧС в лесах регионального характера.

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Теги: природные пожары, лес, обстановка



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