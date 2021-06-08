В Тюмени экс-чиновника будут судить за хищения средств из бюджета

В Тюмени будут судить бывшего замдиректора "Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа Тюмени" и гендиректора компании "Интэгра", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, а руководителя коммерческой организации еще и в отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере.

"Следствием установлено, что в ноябре 2019 года между МКУ "Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа Тюмени" и ООО МПК "Интэгра" был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту объекта внешнего благоустройства "Водоотведение в микрорайоне Березняковский. По версии следствия, заместитель директора муниципального учреждения в целях завладения бюджетными средствами предложил генеральному директору завысить объемы выполненных работ. Тот согласился", - говорится в сообщении.

В результате было похищено свыше 2,8 млн руб. На имущество обвиняемых и средства компании наложен арест.