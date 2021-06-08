08 Июня 2021
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Спортплощадка, кольцо, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске реконструируют спортивные объекты

В Нижневартовске в 2021 г. запланировано строительство и обновление спортивных объектов. В ближайшее время стартует создание многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейного корта в районе дома №22 по улице Героев Самотлора. На объекте предполагается открытие места для проката спортивного инвентаря, а также здесь появятся ворота для мини-футбола и баскетбольные стойки, сообщили Накануне.RU в мэрии.

На лето дирекция спортивных сооружений запланировали ряд работ. На многофункциональных спортивных площадках (улица Мира, 29А и Пермская, 23А) заменят 1,2 тыс. "квадратов" покрытия из искусственной травы. К созданию комфортных условий для занятия спортом детей и молодёжи присоединяются и представители спортивной общественности.

"Важно создать комфортные и безопасные условия для занятий физической культурой и спортом наших детей. Недавно приняли совместное решение с руководством детского сада №29 "Ёлочка" о приобретении специального покрытия для физкультурных залов. Также выполнили покраску малых архитектурных форм на детских площадках организации. Для спортивной площадки школы №13 закуплено четыре машины песка", - сказал вице-президент Федерации самбо Югры, победитель предварительного голосования от партии "Единая Россия" Александр Мухин.

Спортивные объекты в летний период станут местом проведения более 600 физкультурных мероприятий, которые пройдут с соблюдением всех мер безопасности.

"Вартовчане смогут посетить открытые тренировки, мастер-классы от спортсменов города, фестивали по разным видам спорта. Наша цель – чтобы дети и взрослые смогли активно провести свободное время. Программа будет насыщенной. Уверен, что каждый горожанин сможет проявить свои способности в любимом виде спорта", - прокомментировал директор МАУ г. Нижневартовска "Дирекция спортивных учреждений" Руслан Куштанов.

В июне-августе в рамках программы "Спортзал без крыши" будет реализован проект "PROфутбол". Он пройдет на семи площадках города по адресам: Дружбы народов, 7, Мира, 29А, Пермская, 23А, проспект Победы, 19, Маршала Жукова, 3, Омская, 22, Ленина, 9. Объекты уже оснащены необходимым покрытием, которое позволит заниматься футболом все лето.

Юные вартовчане смогут посетить бесплатные футбольные тренировки, а также поучаствовать в турнире по футболу среди дворовых и семейных команд. Проект будет реализован совместно с детской школой футбола "Энергия".

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Теги: спортплощадка, реконструкция



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