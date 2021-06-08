08 Июня 2021
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Ревакцинация от коронавируса, возможно, будет вестись другой вакциной

Ревакцинация от COVID-19 в следующем году или через год, возможно, потребуется другой вакциной, альтернативной той, какую граждане выбирают для прививки сейчас, во время первой вакцинации, рассказал сегодня в Госдуме замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

Он отвечал на вопросы депутатов о том, зачем вообще потребовалось разрабатывать столько вакцин (на сегодняшний день только российских зарегистрировано четыре).

Помимо уже обозначенной причины с формированием дальнейшего иммунитета у граждан просто есть выбор, отметил замминистра. Он добавил, что для всероссийской вакцинации пока планируется приобрести больше "Спутника V", поскольку у этой вакцины было преимущество во времени: ее зарегистрировали раньше и раньше развернули производство. Другим препаратам еще предстоит нарастить мощность.

Госдума сегодня в первом чтении приняла законопроект, который добавляет 13-ю прививку в национальный календарь иммунизации – прививку от коронавируса. Если документ будет утвержден окончательно, финансироваться вакцинация будет из федерального бюджета, а не из резервного фонда, как сейчас.

Законопроект предполагает до конца 2021 года привить 60% населения, для чего планируется приобрести 29,7 млн доз вакцин на 26,4 млрд руб., в том числе "ГамКовидВак" ("Спутник V") – 17,5 млн доз на сумму 16,6 млрд руб., "ЭпиВакКорону" – 4,7 млн доз на сумму 4,3 млрд руб., "КовиВак" – 4,5 млн доз на сумму 4,2 млрд руб., "ГамКовидВак Лайт" ("Спутник Лайт") – 3 млн доз на сумму 1,1 млрд руб.

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Теги: спутник лайт, ревакцинация, вакцинация, национальный календарь прививок



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