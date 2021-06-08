В Югре мошенники от имени директора депздрава попросили предприятия "скинуться" на "Спутник V"

В Югре мошенники от имени "руководителя депздрава Ханты-Майского АО" требовали от предприятий пожертвовать средства на приобретение вакцины "Спутник V", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вчера и сегодня на десятки предприятий округа якобы от моего имени поступили письма с предложением пожертвовать средства на приобретение вакцины "Спутник V". Также отмечены десятки звонков руководителям, когда звонящий представляется моим именем и просит денег на покупку вакцины для жителей Югры. Это мошенничество. Наглая попытка украсть деньги, воспользовавшись Вашим доверием", - написал в своём Instagram директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.



Привиты первым компонентом 263 тыс. 341 житель, из них полностью завершили вакцинацию 187 тыс. 970 человек. Вакцина поступает в Югру за счёт федерального бюджета, её достаточно во всех медицинских организациях (запас вакцины – более 50 тыс. доз), уточнил Добровольский. Также в ближайший месяц запланирована поставка в округ десятков тысяч доз вакцины.