08 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
полиция, ОМОН (2017) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле вооруженный рецидивист прятался в шкафу от бойцов ОМОН

В Нижнем Тагиле бойцы ОМОН помогли полицейским в задержании мужчины, обвиняемого в незаконном хранении оружия. Он несколько лет бегал от правосудия.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, уралец находился в федеральном розыске с 2018 года, скрывшись, будучи под подпиской о невыезде. Всего он провел за решеткой около 20 лет. В последний раз освободился в 2010 году из колонии Ивделя, где отбывал срок за убийство и разбойное нападение.

В итоге злоумышленник был задержан в Дзержинском районе, в квартире дома по улице Энтузиастов. Рецидивист прятался в шкафу, вооруженный пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами. В квартире были изъяты охотничье гладкоствольное ружье в разобранном виде, самодельно изготовленный пистолет, а также 20 патронов калибра 12 мм и пять патронов калибра 9 мм.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанный помещен в следственный изолятор.

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Теги: ОМОН, задержание, Нижний Тагил



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