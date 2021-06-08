В Нижнем Тагиле вооруженный рецидивист прятался в шкафу от бойцов ОМОН
В Нижнем Тагиле бойцы ОМОН помогли полицейским в задержании мужчины, обвиняемого в незаконном хранении оружия. Он несколько лет бегал от правосудия.
Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, уралец находился в федеральном розыске с 2018 года, скрывшись, будучи под подпиской о невыезде. Всего он провел за решеткой около 20 лет. В последний раз освободился в 2010 году из колонии Ивделя, где отбывал срок за убийство и разбойное нападение.
В итоге злоумышленник был задержан в Дзержинском районе, в квартире дома по улице Энтузиастов. Рецидивист прятался в шкафу, вооруженный пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами. В квартире были изъяты охотничье гладкоствольное ружье в разобранном виде, самодельно изготовленный пистолет, а также 20 патронов калибра 12 мм и пять патронов калибра 9 мм.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанный помещен в следственный изолятор.