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Экономика Приволжский ФО Пермский край
центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: nakanune.ru

Обязательства пермского "Проинвестбанка" оказались больше его активов

Обязательства пермского "Проинвестбанка", лишенного лицензии, оказались больше его активов, "дыра" составляет более 25,7 млн руб., сообщает "РБК-Пермь".

На время процедуры проверки состояния банка, его активы составили 1,27 млрд руб, в то время, как, по данным в бухгалтерском балансе самой кредитной организации, они достигают 1,54 млрд руб., а обязательства составляют 1,3 млрд руб. "Дыра" в капитале, отраженная в графе "всего источников собственных средств", – порядка 25,7 млн руб.

Ранее ЦБ подал иск о признании банкротом лишенного лицензии "Проинвестбанка"

Напомним, 23 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Профессиональный инвестиционный банк".

Решение принято по двум причинам. Во-первых, "учреждение занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышало стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Во-вторых, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за этого регулятор в течение года неоднократно применял к нему различные санкции, в том числе ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Значительную долю активов банка составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля "Проинвестбанк" искусственно поддерживал величину капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Вклады застрахованы.

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Теги: Проинвестбанк, Центробанк, отзыв лицензии



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