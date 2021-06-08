08 Июня 2021
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Студенты УРГЭУ (2021) | Фото: Накануне.RU

Российских студентов будут вакцинировать "Спутником Лайт"

Интересная деталь выяснилась в ходе сегодняшнего обсуждения законопроекта о внесении в нацкалендарь прививок иммунизации от COVID-19.

Оказывается, федеральный бюджет готов выделить 1,1 млрд руб. на закупку 3 млн доз "ГамКовидВак Лайт" (он же "Спутник Лайт") – однокомпонентной вакцины, четвертой зарегистрированной в России. Ранее власти сообщали, что этот вид вакцины в основном предназначается для поставок за границу, а россиян будут прививать преимущественно двухкомпонентными вакцинами.

Замминистра здравоохранения Олег Гриднев заявил в Госдуме, что прививать "Спутником Лайт" планируется в основном студентов, которым достаточна меньшая доза вакцины.

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Теги: спутник лайт, студенты, вакцинация



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