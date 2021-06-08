08 Июня 2021
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Общество Свердловская область
газпром нефть новый порт, граффити, стенограффия (2015) | Фото: газпром нефть

Уличный фестиваль "Стенограффия" в Екатеринбурге продлится до конца августа

2 июля на улицах Екатеринбурга стартует фестиваль "Стенограффия", который в этом году продлится целых два месяца и завершится только 31 августа. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

За это время уличные художники украсят 12 поверхностей уральской столицы новыми арт-объектами. В фестивале также традиционно примут участие профессионалы из других стран.

"Этот фестиваль давно стал визитной карточкой Екатеринбурга. Стенограффия – знаковый проект, который поддерживает известность и статус уральской столицы. Это многолетняя история, которая ,благодаря куратору и вдохновителю проекта Евгению Фатееву, с каждым годом становится интереснее", – считает заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

За 12 лет существования фестиваля было создано более 200 арт-объектов. Сегодня в Екатеринбурге действует туристический маршрут, который включает 29 работ фестиваля – объектов уличного искусства.

Напомним, что одной из "площадок" для арт-объекта "Стенографии" должна была стать стена между Театром эстрады и зданием на 8 Марта, 13, однако недавно на ней появился арт-объект с изображением Александра Невского от компании "Граффити 24". Вместо князя на стене планировалось изобразить арт в стиле "мокьютектура", сравнимый с "Серознаменной группой" 2018 г. на ул. Восточной в Екатеринбурге.

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Теги: Стенограффия, Екатеринбург, арт-объект



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