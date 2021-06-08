08 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

На Южном Урале отца и сына будут судить за изготовление и продажу оружия

Два жителя Кусы ответят в суде за незаконное изготовление и реализацию оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемые, которые являются сыном и отцом, осуществляли незаконное изготовление и продажу огнестрельного оружия путем переделки сигнальных пистолетов. Продавали оружие они на одной из автостоянок автодороги М5 "Москва – Челябинск".

Преступную группу накрыла ФСБ. Из незаконного оборота было изъято пять единиц самодельного огнестрельного оружия, более 50 единиц боеприпасов, взрывчатые вещества, а также денежные средства.

Уголовное дело направлено в суд.

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Теги: оружие, суд, уголовное дело,



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