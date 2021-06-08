08 Июня 2021
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Общество В России
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Госдума в первом чтении включила прививку от COVID-19 в нацкалендарь. Добровольность добавят во втором чтении

Госдума приняла в первом чтении решение о включении прививки от COVID-19 в национальный календарь иммунизации. При этом ко второму чтению Минздрав, Роспотребнадзор и профильный комитет парламента обещали внести в законопроект поправку о безусловной добровольности вакцинации от коронавируса – даже в условиях опасной эпидемической ситуации, даже для врачей и других граждан их групп риска.

"Ко второму чтению в законопроекте должна появиться норма, защищающая права граждан", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что на проработку поправки дается неделя – во втором чтении законопроект будет рассматриваться 15 июня. "Поправку можно сделать общей, если все фракции ее поддержат", - сказал председатель палаты.

Между тем, у такой поправки нашлись и противники. Например, врач, депутат от КПРФ Алексей Куринный напомнил, что во время вспышек, например, холеры в некоторых отраслях не допускается работа людей без прививки. "Единоросс" Геннадий Онищенко добавил: "Да, у нас есть декретированные группы населения, которым прививаться надо обязательно. Ну, например, институт полиомиелита. Там все сотрудники выращивают вирус, они должны быть привиты, от этого зависит их жизнь и здоровье".

В итоге в первом чтении законопроект поддержала только "Единая Россия", остальные фракции воздержались, но выразили готовность поддержать документ во втором чтении при соответствующей доработке.

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Теги: национальный календарь прививок, расширение, вакцина от коронавируса, дмитрий морозов



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