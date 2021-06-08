08 Июня 2021
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Общество
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В центре Гамалеи объяснили, почему металл примагничивается к месту вакцинации

Примагничивание металла к месту вакцинации не связано с теорией о чипировании, заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее в соцсетях появились ролики, на которых люди прикладывают монеты к месту введения вакцины, при этом металл прилипает к телу.

По словам эксперта, ничего удивительного в этом нет, это происходит из-за реакций электричества в теле, у некоторых людей есть способность удерживать металлические предметы.

"Что такое вакцина? Она представляет собой просто жидкость, содержащую антигены коронавируса и больше ничего <...> это просто фантазия у людей играет", — заявил Бутенко.

Напомним, тема скрытой чипизации населения Земли вновь поднялась с началом пандемии коронавируса.В интернет-пространстве в прошлом году появились слухи о том, что фонда Билла и Мелинды Гейтс собирается использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.

РАнее Генпрокуратура РФ признала фейковыми публикации про "чипизацию" населения с помощью вакцин от коронавируса.

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Теги: вакцинация, примагничивание, центр гамалеи



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