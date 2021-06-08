Южноуральские рабочие передали в Госдуму порядка 500 писем против изменения термина "безопасные условия труда"

Рабочий из Челябинска Вадим Качкайкин передал депутатам Госдумы порядка 500 писем от работников промышленных предприятий с просьбой скорректировать законопроект о поправках в Трудовой кодекс, сообщили Накануне.RU в Горно-металлургическом профсоюзе Челябинской области.

Напомним, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки в десятый раздел Трудового кодекса, на основании которых можно будет лишить работников дополнительных гарантий и компенсаций, положенных за "вредность". Новая трактовка безопасных условий труда подразумевает не совокупность опасных и вредных факторов на производстве, а наличие качественных средств индивидуальной защиты. В Горно-металлургическом профсоюзе России считают, что нововведения негативно отразятся на охране и оплате труда. Молодые металлурги и горняки записали ролик, в котором призвали не вносить изменения в определение безопасных условий труда.

Рабочий передал коробку с обращениями депутатам Госдумы Андрею Ветлужских и Татьяне Сапрыкиной. По словам Качкайкина, писем было больше, но они не поместились в ручную кладь.

"Главное требование – не пересматривать льготы и гарантии за вредные условия труда в зависимости от наличия средств индивидуальной защиты. Мы против изменения определения безопасных условий труда в таком контексте. Наши предложения содержат вполне конкретные и конструктивные вещи. Надеемся, эти письма помогут вам донести позицию тех людей, которых эти изменения касаются напрямую, до остальных депутатов, до всех тех, кто будет принимать решения", - заявил он депутатам.

Законопроект будет рассматриваться на заседании профильного комитета Госдумы 9 июня.