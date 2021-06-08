Следователи ищут в проповедях бывшего схимонаха Сергия признаки возбуждения ненависти к евреям

Следователи проводят анализ проповедей бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) на признаки экстремизма, а именно – возбуждение ненависти к евреям. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

Ранее Романов уже был оштрафован судом на 18 тыс. руб. за обвинения в экстремизме (по административной статье), однако уголовное дело так и не было возбуждено. Сторонники арестованного уверены, что на следствие давят близки к РПЦ люди, поскольку "церковь боится" выхода бывшего схиигумена на свободу.

По версии следствия, признаки экстремизма усматриваются в ролике с речью экс-клирика, из-за которого он ранее и был оштрафован. Запись, якобы, создавалась и распространялась внутри организованной группы, куда входили неустановленные лица под руководством Романова. Сейчас все материалы находятся у следствия, уголовное дело пока не возбуждено.

Напомним, что в понедельник Московский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста бывшему схиигумену Сергию. Экс-клирик должен остаться под стражей. Согласно решению суда, Николай Романов будет находиться в СИЗО до 29 августа этого года.

В конце мая Басманный суд принял решение оставить Сергия под стражей до 21 июня. Позже Романов заявил, что "не вернется в Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".