Масштабный сбой произошел в работе популярных онлайн-сервисов и западных СМИ

В работе популярных онлайн-сервисов и сайтов мировых СМИ произошел масштабный сбой.

По данным DownDetector, с необъяснимыми проблемами столкнулись пользователи крупнейших интернет-ресурсов: Twitch, Reddit, GitHub и Spotify.

Сбои наблюдаются у сервиса Amazon и всемирной системы онлайн-платежей PayPal.

Кроме того, не открываются сайты ведущих мировых СМИ: The Guardian, New York Times, Vice, Wired, Би-би-си, The Verge, французский Le Monde и другие.

Как сообщает Baza, сайты выдают ошибку 503 — обычно она указывает на технические работы или перегрузку сервера. Причины масштабного сбоя пока неизвестны.