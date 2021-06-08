08 Июня 2021
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Общество За рубежом
New York Times (2012) | Фото:physorg.com

Масштабный сбой произошел в работе популярных онлайн-сервисов и западных СМИ

В работе популярных онлайн-сервисов и сайтов мировых СМИ произошел масштабный сбой.

По данным DownDetector, с необъяснимыми проблемами столкнулись пользователи крупнейших интернет-ресурсов: Twitch, Reddit, GitHub и Spotify.

Сбои наблюдаются у сервиса Amazon и всемирной системы онлайн-платежей PayPal.

Кроме того, не открываются сайты ведущих мировых СМИ: The Guardian, New York Times, Vice, Wired, Би-би-си, The Verge, французский Le Monde и другие.

Как сообщает Baza, сайты выдают ошибку 503 — обычно она указывает на технические работы или перегрузку сервера. Причины масштабного сбоя пока неизвестны.

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Теги: сбой, сми, онлайн-сервисы



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