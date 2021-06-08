08 Июня 2021
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Батюшка-бариста отец Вячеслав (2021) | Фото: instagram.com/pokrovzar_coffee

"Душевный разговор". В Заречном открылась кофейня с батюшкой-бариста

На Среднем Урале в городе Заречном можно посетить кофейню, в которой напитки подает священник. Заведение "Душевный разговор" открылось при храме Покрова Божией Матери и позиционирует свою деятельность как "современное православие".

Кофейня работает уже месяц, а в ее открытии участвовал сам митрополит Екатеринбургский Евгений. Заведение работает "каждый божий день", а в некоторые из них кофе варит 36-летний отец Вячеслав.

Батюшка-бариста отец Вячеслав(2021)|Фото: instagram.com/pokrovzar_coffee

"Кофейня - наш миссионерский проект. А миссия отражена в слогане "кофе как повод для общения". И под общением мы подразумеваем не только дружескую беседу, но и диалог общества с представителями православной Церкви. А представители Церкви - наши бариста из числа членов семейного клуба и прихожан храма, ну и батюшка, разумеется. Мы своим примером показываем, что православие - это не юбки в пол и понурый взгляд, не яростный фанатизм и деление на "мы vs чужие". Готовы простым языком развеять мифы и стереотипы. И рады всем гостям. Мы - нормальные ребята, чесслово!" – пишут авторы проекта в своем Instagram.

Посетители могут не только попробовать американо, холодный кофе, фраппе и различные десерты по разумной цене, но и угостить ими незнакомца. С недавнего времени в кофейне появилась доска с купонами "благотворительный кофе". Так, покупатель заказывает чашку себе и, при желании, оплачивает еще одну порцию. "Подвешенной" чашкой может воспользоваться любой желающий. Как правило это пенсионеры, студенты или просто люди, у которых не нашлось денег.

Кофейня "Душевные разговоры"(2021)|Фото: instagram.com/pokrovzar_coffee

"Не каждое заведение освящает епископ! Наше именно такое. Уже была смена у о. Вячеслава и были первые душевные разговоры - то, ради чего все затевалось. Мы получаем благодарные отзывы от гостей и рады упоминаниям в сторис", - пишут сотрудники кофейни.

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Теги: душевный разговор, кофейня, храм, батюшка-бариста



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