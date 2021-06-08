"Мы не хотим сами себя высечь": Госдума в первом чтении разрешила ГП представлять Россию в международных судах

Госдума в первом чтении одобрила президентский законопроект, в котором глава государства предлагает наделить Генпрокуратуру правом представлять Россию в международных судах, в межгосударственных органах, в иностранных и международных арбитражах. Сейчас эти полномочия находятся у Минюста.

"Передача Генпрокуратуре полномочий по защите прав и интересов наших граждан поможет повысить эффективность такого взаимодействия", - заявил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Его комитет поддержал законопроект президента. Депутаты пришли к выводу, что "у Генпрокуратуры большая международная практика".

Оказалось, что в рамках арбитража к России предъявлено исков на $99 млрд. А несколькими годами ранее эта сумма была скромнее - $35 млрд. В Кремле связывают эту тенденцию с вхождением Крыма в РФ.

В Госдуме полагают, что Генпрокуратура будет успешно представлять Россию и россиян, например, в ЕСПЧ – суде, куда часто жалуются граждане страны на власти государства и даже на саму Генпрокуратуру.

Примечательно также, что президент полагает, что новые обязанности сотрудников Генпрокуратуры не повлекут дополнительных расходов бюджета.

"Мы не хотим сами себя высечь. Мы против такого государственного мазохизма", - заявил полпред президента в Госдуме Гарри Минх на критику сути законопроекта.

Депутат Сергей Иванов поинтересовался, как может орган, который выступает всегда как обвинитель, представлять в ЕСПЧ позицию гражданина, который жалобу подал. Также парламентарий опасается, что ГП может в рамках досудебного урегулирования давить на граждан, в том числе и угрожая новыми уголовными делами. Минх ответил, что "Генпрокуратура – это не обвинитель, это надзорный орган, выступающий контролером на всех этапах следствия". "Когда прокуроры поддерживают обвинение – это тоже, в некотором роде, защита прав", - заявил Минх.