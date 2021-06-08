Норвежский защитник Страндберг во второй раз покинул ФК "Урал"

Норвежский защитник Стефан Страндберг покидает "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского футбольного клуба.

Причина в том, что у игрока истек срок контракта. Продлевать соглашение не стали. В "Урале" пожелали Стефану успешного продолжения карьеры и удачи в играх за сборную Норвегии.

Напомним, что Страндберг приходил в уральский клуб дважды. Первый раз норвежец подписал контракт в январе 2019-го, а второй – в сентябре 2020 года. В составе команды с берегов Исети он становился серебряным призером Кубка России, провел за клуб 31 матч и забил один гол.

Напомним, также на этой неделе президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил выкуп защитника Игоря Калинина у московского "Динамо".