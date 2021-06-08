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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские депутаты предложат Орлову заменить тополя на другие деревья

Главе Екатеринбурга Алексею Орлову предложат заменить тополя в городе на другие породы деревьев. C инициативой выступили члены фракции "Единая Россия" на заседании городской думы. Предложение озвучила руководитель партии Ирина Овчинникова, которая отметила связь тополиного пуха и повышения пожароопасности в городе.

"Мы предлагаем высаживать на месте тополей другие деревья. В каждом районе к выбору растений должен быть индивидуальный подход: где-то это могут быть хвойные, где-то яблони, исходя из природных условий конкретной территории, рекомендаций специалистов и мнения общественности", – подчеркнула Овчинникова

Таким образом, замена тополей может производиться или в рамках уже существующей программы по благоустройству, или в рамках новой, разработанной специально под эти нужды. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы, в обращении также будут содержатся рекомендации не высаживать тополя в новых строящихся микрорайонах.

В свою очередь зампредседателя городской думы Виктор Тестов отметил, что вопрос замены тополей начали прорабатывать и в Федеральном собрании РФ. Более того, если администрация одобрит инициативу, то депутаты готовы лично участвовать в посадке новых деревьев.

"Сегодня эта проблема стоит остро. Во-первых, в обществе стало много аллергиков, которые страдают в период цветения тополей. Во-вторых, из-за тополиного пуха возрастает пожароопасность. Буквально накануне в парке ЦПКиО горел почти гектар леса. В-третьих, достаточно случаев, когда ветки старых тополей падают на припаркованные автомобили", – сказал Виктор Тестов.

Напомним, что только 6 июня было зарегистрировано 250 вызовов сотрудников МЧС на места возгорания, подавляющее число которых было связано с поджогом тополиного пуха. А 7 июня молодая пара решила поджечь тополиный пух, что впоследствии привело к возгоранию автомобиля и могло дойти до пожара в деревянном доме.

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Теги: тополиный пух, тополь, деревья



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