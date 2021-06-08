Госдума во втором чтении запретила отождествлять роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне

Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий отождествлять роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне, а также не признавать решающую роль СССР в победе.

Ко второму чтению поступило несколько поправок, некоторые из них были отклонены. Например, инициатива депутата Алексея Корниенко по включению в текст законопроекта упоминания милитаристской Японии.

Между тем, во время недавнего обсуждения мемориального закона в Совете Федерации участники дискуссии, среди которых были историки и политики, выразили сомнение в том, что закон будет работать, поскольку он запрещает, но не предусматривает никаких санкций за нарушение запрета. Звучали предложения о поправках в Административный и даже Уголовный кодексы.