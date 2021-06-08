"Я в эту воду дважды входил": политтяжеловес Носов засобирался в Нижний Тагил

Губернатор Магаданской области, экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов планирует съездить в город, которым ранее управлял. О местах, в которых ему хочется побывать в первую очередь, глава Колымы рассказал журналисту Накануне.RU.

"Я действительно собираюсь в Нижний Тагил. Мне бы хотелось туда заехать. У Нижнего Тагила, кстати, очень хорошие взаимоотношения с Магаданом. Что касается проблем Нижнего Тагила, то я, ей Богу, не отслеживал их, потому что мне было некогда. Могу сказать, что все сейчас течет очень быстро и эти проблемы меняются. Тагил для меня это очень большая часть жизни и, что интересно, я вошел в эту воду два раза. Первый раз, когда я был генеральным директором НТМК, а второй раз, когда был главой города. Поэтому Тагил навсегда в моем сердце", - сказал он.

Носов не исключает, что придет в июле на "Иннопром", после чего и заедет в Нижний Тагил.

"В Тагиле давно не был. На могилах своего отца и деда, например. Я заехал бы в "Экопарк", хотел бы посмотреть, как закончили ремонт улицы Космонавтов. Также интересно, как строится мост через Тагильский пруд. Новый микрорайон интересен. К сожалению, мы не можем перемещаться со скоростью света. Хотелось бы научиться телепортироваться", - признался бывший тагильский градоначальник.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.