08 Июня 2021
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Лекарства (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тобольске трое детей отравились таблетками и попали в реанимацию

В Тобольске трое школьников отравились таблетками, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Инцидент произошел накануне вечером. Дети 2004, 2005 и 2006 годов рождения отравились неким лекарственным веществом, каким именно - не уточняется. В тот же вечер их госпитализировали в реанимацию тобольской больницы №3. Сейчас им оказывается врачебная помощь.

Следователи проводят доследственную проверку - опрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Состояние детей врачи оценивают как тяжелое.

По информации источников местных СМИ, отравились дети якобы бабушкиными таблетками от суставов. Также сообщается, что два подростка в коме.

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Теги: отравление, таблетки, дети, подростки, доследственная проверка



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