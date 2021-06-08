Все футболисты сборной России сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед Евро-2020

Все игроки сборной России по футболу сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед чемпионатом Европы-2020.

Как сообщает telegram-канал национальной команды, по данным третьего за время сборов тестирования ПЦР по линии Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), которое состоялось в понедельник, все результаты – отрицательные.

10 июня команда в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где им предстоит провести два домашних матча группового этапа против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня). Добавим, что заключительный матч группы пройдёт в Копенгагене против сборной Дании (21 июня).