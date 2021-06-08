Мэр Перми представит "ЕР" на федеральном съезде партии

Также участие в съезде примут руководитель фракции "Единая Россия" в краевом заксобрании Юрий Борисовец , руководитель региональной общественной приемной партии, председатель комитета заксобрания по госполитике Александр Бойченко, депутат краевого парламента Сергей Яшкин , заместитель председателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Александр Третьяков .

Глава Перми Алексей Демкин представит региональное отделение "Единой России" на XX съезде партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".

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