Мэр Перми представит "ЕР" на федеральном съезде партии
Глава Перми Алексей Демкин представит региональное отделение "Единой России" на XX съезде партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".
Также участие в съезде примут руководитель фракции "Единая Россия" в краевом заксобрании Юрий Борисовец, руководитель региональной общественной приемной партии, председатель комитета заксобрания по госполитике Александр Бойченко, депутат краевого парламента Сергей Яшкин, заместитель председателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Александр Третьяков.
Съезд состоится 19 июня.