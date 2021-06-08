В Москве отказались назвать одну из улиц именем Лужкова

Московские власти отказали инициативной группе, предлагавшей переименовать 4-ую улицу 8 марта в улицу Юрия Лужкова, передает РИА Новости со ссылкой на ответ департамента культурного наследия столицы.

В качестве причины отказа указывается правило, по которому имена известных жителей города присваиваются улицам или другим объектам спустя не менее десяти лет с момента их смерти. Поэтому имя Лужкова может быть присвоено одной из московских улиц только после 10 декабря 2029 года. Также указывается, что речь будет идти не о переименовании старой улицы, а о присвоении названия новой.

Как сообщало Накануне.RU, инициатива по появлению в Москве улицы Лужкова была поддержана группой депутатов Госдумы из 30 человек (все фракции, кроме ЛДПР). Они выступили с обращением к мэру города Сергею Собянину.

Парламентарии считают, что при всей неоднозначности фигуры Лужкова, "для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в "лихие 90-е". Также депутаты обращают внимание на то, что в сентябре этого года Лужкову исполнилось бы 85 лет.

"Само собой, это решение не должно создать никаких проблем москвичам, поэтому речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений. И конечно, необходимо заручиться поддержкой самих жителей этого района", - писал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Юрий Лужков скончался в Мюнхене 10 декабря 2019 года. Он стал вторым мэром Москвы в июне 1992 ода и занимал эту должность 18 лет.

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