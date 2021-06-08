Житель Челябинска получил 14 лет колонии особого режима за убийство подростка

В Челябинске 27-летнего местного жителя приговорили к 14 годам в колонии особого режима за убийство подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале 2020 года у осужденного произошел конфликт с двум подростками около областного противотуберкулезного диспансера. Мужчина нанес каждому по одному удару ножом в грудную клетку. Один из подростков скончался, второй выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

Ранее мужчина был судим за причинение тяжких телесных повреждений и хранение наркотических средств.