08 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

Житель Челябинска получил 14 лет колонии особого режима за убийство подростка

В Челябинске 27-летнего местного жителя приговорили к 14 годам в колонии особого режима за убийство подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале 2020 года у осужденного произошел конфликт с двум подростками около областного противотуберкулезного диспансера. Мужчина нанес каждому по одному удару ножом в грудную клетку. Один из подростков скончался, второй выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

Ранее мужчина был судим за причинение тяжких телесных повреждений и хранение наркотических средств.

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Теги: убийство, суд, приговор, подросток,



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