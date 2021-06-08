Уралвагонзавод помогает школьникам получить первый трудовой опыт

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) помогает подросткам найти работу в летние каникулы. 90 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет – по 30 в каждый месяц – будут трудиться на благоустройстве территорий социальных объектов предприятия, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Сообщается, что все трудоустроенные подростки являются детьми работников Уралвагонзавода. Желающих получить работу в летнее время традиционно много, но приоритет дан детям из многодетных семей. Подростки работают по-разному: от 14 до 15 лет – 4 часа в день, от 15 до 16 лет – 5 часов, а с 16 до 18 лет – 7 часов.

Первая группа из 30 ребят уже приступила к работе в июне. Они занимаются благоустройством территории санатория-профилактория "Пихтовые горы" и Дворцового парка площадью 12 гектаров. Высадкой цветов и прополкой клумб преимущественно занимаются девочки, а подметанием тротуаров, сбором скошенной травы и уборкой детских площадок - мальчики.