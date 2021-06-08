Варламов оценил решение мэра Екатеринбурга о демонтаже "ненужных" заборов

Известный блогер и урбанист Илья Варламов прокомментировал решение главы Екатеринбурга Алексея Орлова о демонтаже "ненужных" заборов.

Напомним, на прошлой неделе Орлов дал поручение составить реестр "лишних" ограждений, загромождающих пространство улично-дорожной сети. После этого их уберут с городских улиц.

Как заявил Варламов, комментируя инициативу главы уральской столицы, "сами по себе заборы, конечно же, нигде не нужны".

"Разные локальные проблемы, которые раньше решались ограждениями, могут выполняться другими методами. Если мы говорим про неправильную парковку, то здесь могут применяться административные меры. Необходима система фиксации нарушений, эвакуация, чтобы у людей даже не возникало желания парковаться на газоне. Можно устанавливать столбики, полусферы, то есть, использовать решения, которые эстетически выглядят не так громоздко и не так категорично, как заборы, но при этом защищают пространство от неправильной парковки", - цитирует урбаниста официальный портал Екатеринбурга.

Илья Варламов отметил, что вместо забора можно высаживать кустарники, которые более эстетичны. По словам блогера, они лучше защищают тротуар от шума и пыли и препятствуют "выбеганию" людей на проезжую часть.

Как сообщало Накануне.RU, недавно мэр Екатеринбурга сам стал видеоблогером. Новый ролик Алексей Орлов планирует выпускать каждую неделю.