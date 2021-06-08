Сына бывшего дагестанского чиновника оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО

Никулинский суд Москвы вынес оправдательный приговор сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова по обвинению в убийстве студентки МГИМО.

Накануне молодого человека оправдали присяжные, передает РИА Новости. Они сочли, что его вина в смерти девушки не доказана.

Напомним, 3 мая 2018 года в НИИ им. Склифосовского в Москве скончалась студентка МГИМО, выпавшая из окна аудитории на четвертом этаже в середине апреля.

По делу был допрошен сын бывшего председателя Правительства Дагестана. Очевидцы заявили полиции, что студентку якобы выбросил из окна одногруппник, писалTelegram-канал Mash.