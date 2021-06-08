Пенсионер-сенатор с доходом 6 млн с пониманием отнёсся к нежеланию властей вернуть индексацию работающим пенсионерам

Глава Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский от имени представляемого им слоя населения заявил о понимании правительства, которое не желает вернуть индексацию пенсий работающим пожилым людям. Правда, есть сомнения в том, что большинство пенсионеров его поддержат. Сам Рязанский, кстати, тоже является работающим пенсионером: ему 70 лет, а он зампред комитета Совета Федерации по социальной политике. Вот только доход Рязанского за 2020 год составил более 6 млн руб. – несколько больше, чем у среднего работающего пенсионера.

Напомним, сегодня стало известно об обращении Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) к Владимиру Путину с просьбой вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Весной, перед посланием президента Федеральному собранию "Единая Россия" в Госдуме не дала принять ни один из трех вариантов законопроекта о возвращении индексации, мол, президент и правительство сами над этим работают и скоро внесут предложение в парламент. В итоге тему замяли, индексацию больше в Госдуме не обсуждают.

И вот почему. Рязанский заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что в стране проблемы с бюджетом, а приоритетом объявлены дети, так что на всех денег просто не хватит.

"Видимо, все-таки проблемы с бюджетом имеют место, и когда выбор идёт о том, кому в приоритетах сейчас требуется оказать первоочередную помощь и поддержку, приоритет — это семьи с детьми. Последнее время как раз эта тема находит отражение в тех выступлениях президента, которые реализуются через законы сразу же депутатами и Советом федерации. Сегодня это приоритет, который поддержан всеми", - заявил сенатор.

Он полагает, что "работающие пенсионеры имеют хоть небольшой, но достаток": "У меня есть твердая уверенность, что это все равно состоится. При первой же возможности такая индексация будет произведена, потому что это справедливо. Мы все понимаем, что те временные ограничения, которые были введены, они были введены только исходя из того, что работающие пенсионеры имеют хоть небольшой, но достаток, поэтому приоритет все-таки отдан тем, кто сейчас нуждается в большей степени".

Дефицит бюджета сохраняется на фоне растущего объема Фонда национального благосостояния, размер которого уже давно превысил 7% ВВП. Триллионы из него государство намерено направлять на благосостояние народа в виде финансирования инфраструктурных проектов, например, достройки БАМа для вывоза угля в Китай или скоростной магистрали Санкт-Петербург – Екатеринбург, часть из которой будет платной. Члены правительства и даже президент декларируют: вкладываться эти средства будут только в проекты, которые окупятся и привлекут частные инвестиции. Ну, а пенсионеры такими проектами не являются.

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