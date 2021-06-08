08 Июня 2021
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Госдума во втором чтении приняла закон о бесплатном распространении в сети федеральных телеканалов

Госдума сегодня во втором чтении приняла так называемый "закон о Витрине ТВ". Он предполагает создание единой ОТТ-платформы для бесплатного распространения в интернете федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы.

Представляя законопроект, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн напомнил, что в первом чтении закон принимали аж в ноябре 2019 года. После этого, по его словам, началась широкая и резонансная дискуссия в отрасли. К консенсусному мнению удалось прийти только сейчас. "Законопроект был существенно скорректирован ко второму чтению, подавляющее число вопросов удалось снять", - отметил Хинштейн.

Стоит отметить, что претензии к документу в ходе его рассмотрения были не только у представителей отрасли, но и, например, у ФАС. Также критические замечания высказали Минюст и Минцифры. И все это не помешало правительству дать положительный отзыв на законопроект.

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Теги: отт-платформа, мультиплекс, второе чтение



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